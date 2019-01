Chico viaja por el mundo y liga para no pagar hospedaje

Seguramente en más de una ocasión haz tenido el sueño de viajar por todo el mundo, conocer lugares nuevos, costumbres, sin embargo, muchas veces la economía hace que este deseo se complique y en ocasiones jamás suceda.

No sólo se tiene que ahorrar para pagar la Visa y Pasaporte, también tienes que comprar los boletos de avión y por supuesto el hospedaje.

Pensando en esto, un chico llamado Anthony Botta, un viajero de 25 años, pensó en un método para no gastar en hospedaje: Ligue virtual.

Sí, así como lo estás leyendo, el joven asegura ser la primera persona que viaja por Europa sin gastar un centavo en hoteles y alojamiento.

Durante unas vacaciones, el chico de Bruselas (Bélgica) visitó 20 ciudades y se alojó en la casa de 21 chicas diferentes que conoció a través de la aplicación de Tinder.

Afirma que es una nueva manera de viajar, por lo que decidió nombrarla como "tinder-surfing".

Anthony usa Tinder Plus, una configuración de pago que permite al usuario elegir la ciudad en la que desea conocer a las personas. Fija su visita en la ciudad antes de viajar y después se hospeda en las casas de las chicas que va conociendo.

Durante su aventura de dos meses visitó Bélgica, Holanda, Alemania, Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa.

"No soy muy quisquilloso porque al final de todo lo que busco es un lugar para quedarme. Siempre busco preferentemente alguien que me atraiga, pero eso no siempre es posible".