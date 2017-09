A todo pulmón canta "Tu falta de querer" y se vuelve viral

Chile.- Una joven de 19 años quien es residente de Chile, fue grabada cuando se encontraba cantando "Tu falta de querer", de la compositora chilena Mon Laferte, a todo pulmón y al límite de desgarrar su garganta.

A la jovencita no le importo encontrarse en público y en plena vía pública para entonar con todo sentimiento una canción.

Y aunque nunca se dio cuenta de que prácticamente se encontraba ofreciendo un concierto a toda la plaza en donde se encontraba, debido a que traía puestos los audífonos, la grabación llego hasta la cantante Laferte, quien compartió el video en su cuenta de Twitter.

Luego de que la cantante publicara el video, los seguidores de Laferte reaccionaron de forma inmediata con comentarios como: "jajaja me encanta, me alegra el día", "jajaja pareciera que me grabaron cantando", "feo pero con sentimiento" y "igual a mí".

En otro caso, un chofer de Uber deleita con talento vocal a sus pasajeros

Últimamente han salido noticias negativas acerca del uso de Uber, donde usuarios lamentablemente al utilizar está aplicación, son asaltados por el mismo conductor o incluso agreden y asesinan a los mismos choferes.

Pero en esta ocasión un conductor de Uber en Canadá, decidió hacer pasar a sus usuarios un increíble viaje por lo que dejó atónitos a sus pasajeros.

Chofer de Uber deleita con talento vocal a sus pasajeros. Foto: Youtube

El canadiense se encontraba laborando, cuando abordaron a su vehículo usuarios que solicitaron el servicio de Uber, y durante el viaje, el conductor decidió mostrar su talento vocal cantando a los presentes “O Sole Mio”, una canción de ópera del difunto italiano Luciano Pavarotti.

El agradable momento que estaban pasando las viajeras, sacaron su celular y grabaron al hombre, quienes quedaron sorprendidas por su increíble talento, quienes aplaudieron y alabaron al hombre.

Al final del film, el conductor les dice a las señoritas:

“Gracias por escuchar mi canción”.

A lo que las jóvenes le responden al talentoso conductor: “¡Fue maravilloso!”. Una de las pasajeras le preguntó: “¿Qué idioma es ese? ¿Italiano?”.

El canadiense contesto: "“Sí, puedo leer y cantar italiano”.

Con información de SDP Noticias.