Cristalita no era de raza, Jazmin tuvo que abandonarla

Tijuana.- A través de redes sociales fue difundida la fotografía de una cachorra que fue dejado en la casa de una mujer que se dedica a cuidar a los animales, aparentemente por una pequeña que dejó una carta en la que explica las razones por las que ya no puede hacerse cargo del animal, en Tijuana, Baja California.

Según el mensaje, la niña tuvo que dejar a su mascota porque sus papás ya no le permitían tenerla.

El contenido de la carta dice:

"Hola me llamo Jazmin y ella es Cristalita, te la tuve que dejar en tu puerta por que me dijeron que tu cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener por que mis papas no la quieren por que no es original".