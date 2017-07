Ella es quien está detrás del meme "Osea Reatziona"

Bautizada en Estados Unidos como "Confused Black Girl" y en América Latina como "Osea Reatziona", este meme seguramente fue usado por muchos para expresar confusión o nuestra expresión detrás de un comentario sin sentido.

Aunque muchos se habían divertido con esta creación de internet pocos sabían en realidad quién era la entonces niña que estaba detrás de la graciosa expresión.

Ahora ha reaparecido ya no como una niña sino como una joven con un cuerpo sin sobrepeso y con un rostro encantador. Aunque en un principio le molestaba que Instagram usara su imagen sin consentimiento desistió de su enojo y aprovechó el revuelo que causó la imagen para mostrar que ya no es el gracioso personaje de la foto.

Inclusive quiso entablar una demanda de 500 millones de dólares a la famosa red social, pero hoy declara: "Mi cara se veía fea, como si estuviera a punto de vomitar… Yo no me veo así en la vida real", pero ahora se siente feliz del cambio en su cuerpo y no teme mostrarlo.

"People resist by... telling their story." Bell Hooks #rebel #feelinginspired #museumofafricanamericanhistory Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 12:44 PST

"Sometimes you never know how strong you are until you come face to face with your weakness." Susan Gale Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish) el 18 de Feb de 2017 a la(s) 8:41 PST

#throwbackfriday My #23rdbirthday My first Year being a new business owner!! @fdempire The way the blessings roll in. The way favor works #holdmymule Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish) el 13 de Ene de 2017 a la(s) 8:19 PST

Vacation in full effect!!!!! #baltimore #bahamas #lucaya #vacation #pro Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish) el 1 de Sep de 2016 a la(s) 7:12 PDT

She's just a life forced to be reckoned with!!! #workhardplayhard #summerisnear #love #peace #life #stressfree Una publicación compartida de Keisha Johnson (@fearless_keish) el 30 de Abr de 2017 a la(s) 9:43 PDT