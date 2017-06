Gastó más de 40 mil dólares para parecerse a Barbie

Una mujer no ha tenido empacho en cumplir uno de sus grandes sueños, ser como la famosa muñeca de Mattel, Barbie. Desde operaciones, cambio en el color del cabello, Rachael Evans, una usuaria de Instagram, ha gastado de 40 mil dólares para conseguir su cometido.

Es tanta la obesión de Rachael Evans que asegura que ella es la muñeca de Mattel.

Rachael Evans tiene 46 años, pero lleva más de 11 años intentando parecerse a Barbie, tras diversas intervenciones quirúrgicas.

Ya modificó la apariencia de su nariz, mejillas, ojos, costillas, mandíbula, se aumentó los senos y se sometió a una operación en la comisura de los labios para que dé la sensación que está sonriendo de forma constante.

Pese a que muchos se han burlado de Rachel porque creen que los resultados no son los mejores, Evans asegura que no va a parar de hacerse “arreglos” hasta los 80 años.

"Cada mujer debe ser como Barbie y si no lo hacen están haciendo algo mal. Cuando las chicas me juzgan es porque no pueden parecerse a mí", manifiesta.