Golpean a Dj por tocar 10 veces el tema "Despacito"

España.- Lo que se suponía era noche de fiesta y diversión, terminó en un trifulca en un antro de España, pues los asistentes del lugar atacaron violentamente al Disc Jockey por tocar en repetidas ocasiones el tema de Luis Fonsi, Despacito.

El violento incidente ocurrió en una discoteca de la localidad de Logroño, España. Cuatro jóvenes fueron los que golpearon brutalmente al DJ, por haber repetido 10 veces la popular canción.

Los jóvenes pidieron varias veces el cambio de repertorio, pero el DJ no les hizo caso y siguió reproduciendo la canción.

Los muchachos se hartaron y se abalanzaron sobre él para golpearlo. La seguridad de la discoteca no se dio abasto y tuvieron que llamar a la Policía, quien se llevó a los detenidos a una comisaría cercana.

Hasta el momento se desconoce si el DJ interpondrá una demanda a sus agresores.

Incluso hace días el cantante canadiense Justin Bieber recibió un botellazo de un fanático al negarse a cantar el remix del éxito del momento, Despacito.

odo sucedió durante la presentación de JB en el Summerburst Festival de Estocolmo, Suecia el pasado fin de semana.

En uno de los videos que se dieron a conocer en YouTube, se puede ver cómo Justin Bieber le explica al público que no puede interpretar la popular canción, ya que "no sabe la letra".

rente al pedido de sus miles de fans para que cantara la pegadiza canción de los latinos Luis Fonsi y Daddy Yankee, Justin se sincera y le dice a la multitud:

"NO PUEDO HACER ESA CANCIÓN ESPECÍFICAMENTE. NO SÉ LA LETRA… NO PUEDO HACERLO".