Guillermo Del Toro tendrá una aparición como personaje en los Simpsons

México.- El diretcor mexicano Guillermo del Toro reveló en un mensaje de Twitter que es más que probable que haga una aparición especial en la famosa serie de Los Simpsons, cuando agregó a la publicación una foto de él mismo caracterizado como personaje de Springfield junto a el Sr. Burns.

"La próxima semana" fue el críptico mensaje que escribrió en la publicación, y los miles de seguidores en su cuenta empezaron a especular.

La aparición de Del Toro será parte de un episodio especial en el programa 101 Mitigations de la temporada 30 de la aclamada serie, que podrá ser visto el día domingo 3 de marzo de este año en la cadena Fox.

En el episodio, el dueño de las tienda de historietas demanda a Homero Simpson por tomar prestado su vehículo.

Mientras se desarrollan estos acontecimientos, Guillermo del Toro ayuda al Sr. Burns a salir bien librado de varios problemas legales surgidos de la mala disposición del Sr. Burns hacia la ciudad de Springfield.

La buena relación de Guillermo del Toro con The Simpsons data de 2013, cuando el director de The Shape of Water escribió la escena introductoria —el llamado couch gag— del episodio Treehouse of Horror XXIV, repleto de homenajes y referencias al cine de horror.

El episodio con la actuación especial de Del Toro fue escrito por Rob LaZebnik, Brian Kelley y Dan Vebber.