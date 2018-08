Hombre se viste de mujer y hace el reto #ChonaChallenge

Los Mochis, Sinaloa.- Un hombre se viste con falda, ombliguera y se pone unos globos en el pecho para hacer el reto #chonachallenge, al parecer el perligroso reto se llevó a cabo en el malecón del Puerto de Topolobampo.

El video se hizo viral en instantes en las redes sociales debido a que se compartió al menos nueve mil veces y tuvo mil reacciones por los cibernautas.

Los comentarios no pudieron faltar entre ellos decía "Con razón no llueve" siendo el encabezado del video "Por eso no llueve en Mochis y sus alrededores a raza... No se aguanta".

Este reto se volvió viral en las redes sociales, diferentes famosos se han sumado a la lista entre ellos "La Tesorito" , el comediante RicardoMargaleff, Thalia entre otros.

VIDEO: