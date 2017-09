Indigna en redes: Sujetos acusados de atropellar a perros

Ciudad de México (El Universal).- A través de sus redes sociales, la Asociación de Rescate Animal "Mundo Patitas" A.C. mostró un video en el que se exhibe a dos sujetos acusados de arrollar a dos perros el pasado lunes 11 de septiembre en la calle Teatinos, en la delegación Iztapalapa.

"Un par de sujetos arrollaron a dos perros de familia. Ambos canes se encuentran muy lastimados; uno de ellos permanece hospitalizado, sin embargo el otro, un pequeño cachorro de dos meses de edad, aún no recibe atención médica, pese que está fracturado y no puede caminar", dieron a conocer integrantes de Mundo Patitas.

En el video difundido en Facebook, puede escucharse a una mujer reclamando a los acusados, quienes se burlan de la acción de la ciudadana: "¿Quieres que pose?", incluso dice uno mientras es grabado.

De acuerdo con información de la asociación, la familia de los canes es de "bajos recursos".

Mundo Patitas señaló que ya prepara una denuncia formal: "¡Ya verán que pronto se les borran las sonrisas estos mequetrefes!".

DENUNCIA DEL ATROPELLAMIENTO

"El pasado lunes 11, siendo aproximadamente las 8:30 pm, sobre la calle Teatinos, en Iztapalapa, CDMX, un par de sujetos arrollaron a dos perros de familia. Ambos canes se encuentran muy lastimados; uno de ellos permanece hospitalizado con la cadera y 3 costillas rotas, y problemas pulmonares; sin embargo el otro, un pequeño cachorro de dos meses de edad, aún no recibe atención médica, pese a que está fracturado y no puede caminar, debido a que su familia es de escasos recursos".

Añade que: "En coordinación con los dos vecinos afectados, estamos por recibir al cachorro lastimado para brindarle atención médica y paralelamente ya estamos iniciando denuncia formal en la fiscalía. ¡Ya verán que pronto se les borran las sonrisas a estos mequetrefes!".

La Asociación Mundo Patitas señala que: "Las familias de los perros lesionados aprendieron ya la valiosa lección de no dejar sueltos a sus perros, pero eso no justifica la comisión del delito, pues lo mismo pudo haber pasado con perros en situación de calle, obvio sin correa, y eso no los exime de culpa. Recuerda que en la CDMX, si no te paras a auxiliar al perro que atropellas, un accidente de tránsito se convierte en delito", concluye.

EN 2009, UN PRECEDENTE

En febrero de 2009, como dio a conocer EL UNIVERSAL, se sentó un precedente, luego de que una jueza ordenara a un conductor de transporte público que arrolló a un perro pagar una compensación, cada 25 días, hasta sumar 8 mil pesos.

Cabe señalar que según el texto de EL UNIVERSAL, en el caso del 2009, los defensores del chofer se burlaron de la situación y argumentaron que no se podía comprobar ningún daño "pues el perro no podía declarar".

En 2009, el entonces director de Justicia Cívica, Gerardo Loyo, dijo que el caso sentó un precedente.

Y EN 2017

En junio de 2017, en la capital del país, entró en funciones la Agencia de Atención Animal, y se publicaron reformas a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, las cuales garantizan su bienestar y buen trato.

La ley señala cinco garantías básicas para los animales: “Libre de hambre, sed y desnutrición; miedos y angustias; de incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”.