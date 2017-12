Inesperado rescate de tres menores que caen a un canal

Rescatistas salvaron la vida de tres menores de entre 8 y 10 años que habían sido arrastrados por la fuerte corriente de un canal en Mendoza mientras se divertían bañándose.

El rescate quedó grabado en la cámara del casco de uno de los hombres que ayudaron a los pequeños.

Los rescatistas viajaron el pasado 23 de diciembre desde la capital mendocina a Rivadavia con el objetivo de capacitar a los bomberos, en ese momento escucharon los gritos de los niños y de inmediato tiraron una soga para rescatarlos.

Aunque la cuerda les falló en varias ocasiones, los héroes no se rindieron y sacaron a los tres niños del canal, Federico, Leonardo y Marcos todos integrantes de la Asociación Mendocina de Guardavidas dijeron que no se esperaban algo así pero que estaban contentos de haber ayudado.

Después de la experiencia, pidieron a la población tener conciencia del peligro que puede generar no tener precaución en esos casos, "Por favor me gustaría que tomen conciencia de lo peligrosa que es el agua y mas sobre esto que hacen muchos chicos de bañarse en canales y espejos de agua no autorizados en éstas épocas, realmente no se que hubiera pasado si de casualidad justo no estábamos ahí realizando prácticas hoy con los guardavidas, pero es muy importante que sepan dónde se van a bañar sus hijos y seres queridos y mas si son menores de edad, porque el agua NO perdona y es una muerte silenciosa".