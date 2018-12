Policía consuela a conductor que estalló en llanto por terrible noticia

PUERTO RICO.- Un policía consoló a un hombre en la vía publica en vez de multarlo cuando el ciudadano hablaba por teléfono celular mientras conducía su vehículo

El agente observó al hombre que hablaba por celular sin embargo nunca imaginó la situación por la que pasaba, lo detuvo y vio como lloraba inconsolablemente; el conductor había recibido una noticia segundos antes; su hermano había fallecido inesperadamente.

El inusual hecho ocurrió en la ciudad de Aguadillas, Puerto Rico y lo presenció el médico Gustavo A. Laabes González mismo quien compartió la imagen en su cuenta de red social.

El médico relató lo siguiente:

"Me acerqué a ambos y le pregunté si necesitaban alguna asistencia médica. El caballero apenas levantó la mirada y no paraba de llorar. El policía me explicó que lo había detenido porque estaba hablando por celular, pero al intervenir, le expresó que su hermano recién falleció en un choque y estaba hablando con un familiar"