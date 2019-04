Jon Snow descubre su verdadera identidad

Durante el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, Jon Snow, por fin se entera de cuál es su origen y verdadero nombre.

Jon habla con Sansa sobre la llegada de Daenerys, en quien ella aún no confía y le pide que no se olvide de su familia. Tras esa platica, Jon visita la tumba de Ned Stark donde se encuentra con Sam que buscaba un lugar privado para llorar tras enterarse de la muerte de su padre y su hermano, quienes no quisieron arrodillarse ante la Madre de dragones.

Sam le confiesa a Jon su verdadero nombre y le dice que nunca fue un bastardo y que en realidad es el verdadero heredero al trono de hierro.

Tras contarle sobre la muerte de su familia, Sam le dice a Jon que su verdadero nombre es Aegon Targaryen, pues su madre es Ileana Stark y su padre Rhaegar Targaryen. Esto lo convierte en el heredero legitimo al trono, lugar que ha pelado la Khaleesi al saberse la única sobreviviente de los Targaryen.

Jon se muestra incrédulo y sorprendido y le dice a Sam que reclamar su derecho de rey sería traición hacia la Madre de dragones.

Sam le explica que Ned, quien es su tío en realidad, mintió para protegerlo, pues los herederos de la casa Targaryen eran perseguidos tras la muerte de Rhaegar. "Renunciaste a tu corona para salvar a tu gente, hará ella lo mismo", le cuestiona Sam a Jon tras recordar que él se arrodilló ante la Khaleesi para pedirle que se sumara a la guerra contra los caminantes blancos.