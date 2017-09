La desgarradora historia detrás de "Te amo Elizabeth"

México.- Por medio de las redes sociales se volvió viral rápidamente un video que protagoniza una mujer que fue arrestada por elementos de la Policía Municipal y la llevan detenida en la parte trasera de la patrulla.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Monclova, Coahuila, cuando la mujer protagonizó un tremendo escándalo a las afueras de un domicilio por un arranque de celos.

La agresión se registro en el mes de agosto, cuando las autoridades recibieron el reporte de una agresión que sufrió una mujer a manos de otra, y la agarro a golpes ocasionando que los vecinos del lugar la denunciaran.

Alrededor de las 01:00 horas de la madrugada, los vecinos de la colonia escucharon a las féminas discutiendo y después observaron como una de ellas estaba golpeando a la otra.

Una vez que arribaron los agentes policíacos al domicilio, lograron aprehender a la mujer violenta, quien estaba totalmente descontrolada.

La víctima de nombre Elizabeth, comentó a las autoridades que la mujer la había golpeado sin razón.

Testigos que se encontraban en el lugar captaron el momento en que la agresora estaba siendo arrestada y una vez a bordo de la patrulla sus fuertes palabras de desamor se viralizaron en cuestión de minutos, gracias a la increíble edición que ha causado gracia a los usuarios que han visualizado el material.

"Estás mirando, Elizabeth ¿Verdad? Gracias por eso, Dios te vendiga siempre. Yo te amo. Yo te amo Elizabeth, te amo. No se vale lo que me has hecho. !Te amo Elizabeth!", fueron los gritos desgarradores de desamor de la mujer detenida.