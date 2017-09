La escena de Peppa Pig que esta causando controversia

La caricatura animada Peppa Pig, ha estado por mucho en boca de todos, siendo una de las favoritas en los ultimos tiempos por los chiquitines, fue creada por los animadores Neville Astley y Mark Baker y salió por 1ra vez al aire el 31 de mayo de 2004, por el canal Channel 4, con base en Londres.

Pero lo que esta generando controversia hoy es a raíz de un tuit escrito por un usuario de la red social twitter @fcingolani quien compartió una de las nuevas escenas publicadas por la plataforma Netflix la cual ha generado mas de 50 mil compartidas.

"Subieron a Netflix el episodio de Peppa Pig con la mejor escena de la historia de la animación", tuiteó Federico Cingolani,

Pero ¿qué es lo que esta provocando que esta escena se este viralizando?

En el episodio se muestra a la cerdita Peppa un poco intrigada por no saber "silbar", cuando le dice a su mama que todos saben hacerlo, pide hablar con una amiga para manifestarle su inquietud, le pregunta que si ella sabe hacerlo y ella responde que no, la escucha tan intrigada que le dice que pues debe ser muy difícil, pero luego surge la pregunta ¿pero que es silbar?, realmente la respuesta de la amiga fue que no lo sabia hacer porque nisiquiera sabia en que consistia.

Peppa le dice entonces que se hace juntando sus labios y soplar, del otro lado del teléfono la amiga lo hace y emite el silbido, al escuchar esto segundos después Peppa corta la llamada, ¿se enojaría a caso?.

Subieron a Netflix el episodio de Peppa Pig con la mejor escena de la historia de la animación. pic.twitter.com/WEWgQ0fmbX — Federico Cingolani (@fcingolani) 14 de septiembre de 2017

Momentos más tarde las reacciones no se hicieron esperar, debido a que uno como adulto toma esta escena como algo de la vida cotidiana, que pudiera aplicar a diferentes momentos de la vida y los memes no se hicieron esperar.

MAKE A WHISTLE LIKE A MISSILE BOMB BOMB :v



Silbar es coolpero...

Ni yo ni Peppa Pig podemos silbar #BTSALBUM3DAYS#DNAWhistleChallange pic.twitter.com/JcqHbxpAbL — Clau \(^o^)/ (@ClauAngels22) 14 de septiembre de 2017

Te puede interesar