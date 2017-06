LadyPrieta discrimina y humilla a modelo por ser morena

México.- Indignación y coraje causó un video publicado por la directora mexicana Verushka Nevarez en el que mostró la falta de terrible actitud déspota de una actriz contra una modelo en pleno set de filmación.

La grabación fue realizada durante la filmación de un comercial. La mujer, a quien han bautizado #LadyPrieta, arremetió contra una modelo porque el director le pidió que cambiaran de lugar, de tal forma que la modelo apareciera delante de la actriz.

Esa petición desató la furia de la actriz al punto que lanzó frases racistas en contra de la otra mujer, a quien tachó de “prieta” y “bajada del cerro”, quejándose además sobre la imagen que querían dar de México.

Foto: Facebook

Por su parte la directora de dicho comercial, Verushka Nevarez, reprobó totalmente la actitud déspota de la chica y lo compartió en su cuenta personal de Facebook:

“Aunque no es la primera vez que me toca, esto es lo peor que he visto en mi vida laboral. No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación. La güera de las fotos se volvió completamente loca porque el director le pidió que se pasara para atrás y se cambiara de lugar con otra chava. Se puso a insultar a todo mundo y a la otra pobre no la bajó de prieta y bajada del cerro”, denunció Nevarez en Facebook.

Finalmente, como se observa en el video, la joven abandonó el set. Algunos medios locales aseguran que se trata de la modelo y actriz Carla Frías, pero ella no ha emitido un comentario al respecto.

Según recoge el medio Excélsior, citando cifras de la Encuesta Nacional de Discriminación, el 15 % de la población mexicana ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel.