Le pidió que cerrara las piernas y él responde golpeándola

Nueva York, EUA.- Una mujer fue golpeada en el rostro luego de pedirle al hombre sentado junto a ella en el tren que cerrara las piernas, ya que invadía el espacio de los demás.

Derek "N", de 56 años, fue detenido el pasado jueves por golpear a Sam "N" mientras viajaba en un tren en Brooklyn.

De acuerdo con Daily News, el hombre reaccionó violentamente después de que la muchacha le pidiera que dejara de aplastarla con sus piernas.

"¡Perra, no eres nada! Ya he violado a perras blancas como tú", gritó el agresor antes de golpearla.

En consecuencia, otro pasajero ayudó a la víctima y encaró al agresor obligándolo a bajar del tren, lo cual fue captado en video.

Según Sam, la policía la obligó a dar muchas vueltas para denunciar lo ocurrido. Por ello, decidió denunciarlo en redes sociales

En las imágenes se puede ver que Victor "N" agarra al hombre por las manos y discute con él.

“Bájese del maldito tren. Bájese del tren, hermano, acabas de golpear a una mujer. Le pegaste en la car. Está sangrando, mira su boca. Sólo bájate en la siguiente parada, dice Victor.

Por último, Sam detalló que no estaba preparada para el ataque y afirmó que esto no vuelva a pasarle a otra mujer.

Canción polémica

“Me gustan los más grandes que no me quepan en la boca"

Gran polémica ha generado la letra de la nueva canción “Mayores”, interpretada por la artista Becky G y el rapero Bad Bunny.

El hit reggaetonero ha sido difundido tanto en los medios como en las redes sociales, situación que ha molestados a los usuarios, pues aseguran que la letra de esta canción promueve a que más jóvenes se relacionen con personas mayores que ellas.

“A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”, mientras que el rapero Bad Bunny corea: “conmigo no hacen falta los juguetes, yo todavía nuevo de paquete, pero si te gusta abusar con otro vete”, es parte de la letra de la canción.

En tan solo unas horas, “Mayores” se ha convertido en el hit del momento, pues la melodía esta hasta en la sopa. La mayoría de los seguidores son menores que no dudan en corear este éxito musical.

Pese a la molestia de usuarios, la famosa canción ha generando un gran impacto en los jóvenes. Hace unos días, los intérpretes de “Mayores” fueron invitados a diversos programas como “Operación Triunfo o Viva la vida” en donde se les pidió a los cantantes modificar la letra del éxito musical, esto generó cientos de protestas entre los jóvenes que ya habían ensayando la letra para cantarla a los cuatro vientos.

Tras el rotundo éxito que ha tenido “Mayores”, hoy, hasta pequeñas de ocho años en adelante corean la canción.

Hace unos días circuló en las redes sociales un video de una fiesta, en una escuela, en donde se observa a un grupo de niñas cantar con emoción “Mayores”. Esto ha generado una gran polémica entre los usuarios de las redes.Se desconoce en que parte del mundo fue tomado el video.

Hasta el momento el video ya cuenta con 3,1 millones de reproducciones y 50.140 veces compartido, citó Radioamericahn.net.