Youtuber se disculpa por grabar cadáver pero no es suficiente

En un intento por hacer conciencia acerca del suicidio, el youtuber Logan Paul ha levantado un “monsón de críticas”, después de publicar el domingo un video de 15 minutos —grabado en el monte Fuji, en Japón— en el que muestra gráficamente el cuerpo de una persona colgada.

“Esta es mi primera vez, nunca había enfrentado criticas como estas antes, porque nunca había cometido un error como este antes”, escribió Logan en un comunicado lanzado en sus redes sociales este lunes.

En el video, que fue eliminado por Logan, se puede ver al youtuber con un grupo de amigos caminando por el bosque cuando a lo lejos distinguen el cuerpo de un hombre colgado y al que en diversas ocasiones realizan zooms mientras esperan la llegada de la policía.

“No hice esto por visitas. Lo hice porque pensé que podría hacer una onda positiva en Internet”.

Logan, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en Twitter, reconoció: “Me arrepiento de haber manejado un poder incorrectamente. No volverá a suceder”.

Youtube no tomará cartas en el asunto

Aunque Paul nunca ganó dinero por el video porque no fue monetizado, eso no significa que Youtube no debería hacer algo al respecto.

De acuerdo con Gizmodo, la compañía es extremadamente severa y efectiva en los casos de vídeos que violen el copyright de alguna otra compañía, retirando la monetización de un vídeo sin pensarlo dos veces, pero en el caso de las estrellas YouTube suele premiarlos y cuidarlos por la cantidad de tráfico enorme que traen a la plataforma.

Los millones de usuarios pueden estár al tanto de lo que hacen sus blogguers favoritos, compartir y apoyar el contenido que publican e incluso imitar esas acciones.

YouTube, hasta ahora, solo emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido y lo peor es que no promete hacer nada real al respecto:

“Nuestras condolencias a la familia de la persona que aparece en el vídeo. YouTube prohibe el de contenido violento o explícito cuando es publicado de manera sensacionalista o irrespetuosa. Si un vídeo es explícito y presenta contenido gráfico, solo puede permanecer en la plataforma si cuenta con información educativa o documental, pero aún así en algunos casos su reproducción será limitada a mayores de edad. Trabajamos junto a organizaciones de seguridad tales como la Línea de Prevención del Suicidio para publicar el material educativo que se encuentra en el Centro de Seguridad de YouTube”.

De hecho, YouTube ni siquiera eliminó el vídeo de Paul, fue el mismo YouTuber quien lo hizo por voluntad propia.