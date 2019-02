El Día del Amor y la Amistad es una de las fechas más señaladas en todo el mundo. El conocido "día de los enamorados" se celebra en numerosos lugares de diferentes maneras. Se acostumbra a darle detalles a la persona amada, ir a cenar, comer, pasar el día juntos.

Pero ¿por qué no dedicarle un poema? Seguro que tu pareja le encantará.

Aquí te dejamos una lista de poemas que te serviran para enamorar más a tu pareja sentimental.

Poemas de amor para el día del amor y la amistad Foto: Pixabay

Poema sobre la grandeza del amor de Luis Cernuda

Contigo

¿Mi tierra?

Mi tierra eres tú.

¿Mi gente?

Mi gente eres tú.

El destierro y la muerte

para mi están adonde

no estés tú.

¿Y mi vida?

Dime, mi vida,

¿qué es, si no eres tú?

Poema de un amor que vence a la muerte de Francisco de Quevedo - Polvos de amor

Amor postrero más allá de la muerte.

Cerrar podrá mis ojos la postrera

Sombra que me llevare el blanco día,

Y podrá desatar esta alma mía

Hora, a su afán ansioso lisonjera;

Mas no de esotra parte en la ribera

Dejará la memoria, en donde ardía:

Nadar sabe mi llama el agua fría,

Y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,

Venas, que humor a tanto fuego han dado,

Médulas, que han gloriosamente ardido,

Su cuerpo dejará, no su cuidado;

Serán ceniza, mas tendrá sentido;

Polvo serán, mas polvo enamorado.

Poema sobre el buen querer de Dulce María Loynaz

Si me quieres, quiéreme entera

Si me quieres, quiéreme entera,

no por zonas de luz o sombra...

Si me quieres, quiéreme negra

y blanca, Y gris, verde, y rubia,

y morena...

Quiéreme día,

quiéreme noche...

¡Y madrugada en la ventana abierta!...

Si me quieres, no me recortes:

¡Quiéreme toda... O no me quieras!

Poema para pedir que te escriban de Federico García Lorca - El poeta pide a su amor que le escriba

Amor de mis entrañas, viva muerte,

en vano espero tu palabra escrita

y pienso, con la flor que se marchita,

que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal. La piedra inerte

ni conoce la sombra ni la evita.

Corazón interior no necesita

la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,

tigre y paloma, sobre tu cintura

en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena, pues, de palabras mi locura

o déjame vivir en mi serena

noche del alma para siempre oscura.

Poema sobre el romanticismo de los besos - El beso

A veces nuestros labios, como locas

mariposas de amor, se perseguían;

los tuyos de los míos siempre huían,

y siempre se juntaban nuestras bocas.

Los míos murmuraban: -¡Me provocas!

Los tuyos: -¡Me amedrentas!, respondían;

y aunque siempre a la fuga se atenían,

las veces que fugaron fueron pocas.

Recuerdo que, una tarde, la querella

en el jardín, llevando hasta el exceso,

quisiste huir, mas, por mi buena estrella,

en una rosa el faldellín fue preso,

y que, después, besé, la rosa aquella,

por haberme ayudado a darte un beso.

Poema para decir "te quiero" de Luis Cernuda - Te quiero

Te lo he dicho con el viento,

Jugueteando tal un animalito en la arena

O iracundo como órgano tempestuoso;

Te lo he dicho con el sol,

Que dora desnudos cuerpos juveniles

Y sonríe en todas las cosas inocentes;

Te lo he dicho con las nubes,

Frentes melancólicas que sostienen el cielo,

Tristezas fugitivas;

Te lo he dicho con las plantas,

Leves criaturas transparentes

Que se cubren de rubor repentino;

Te lo he dicho con el agua,

Vida luminosa que vela un fondo de sombra;

Te lo he dicho con el miedo,

Te lo he dicho con la alegría,

Con el hastío, con las terribles palabras.

Pero así no me basta:

Más allá de la vida

Quiero decírtelo con la muerte;

Más allá del amor

Quiero decírtelo con el olvido.