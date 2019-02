El 14 de febrero se puede festejar el amor o la soltería y muchos se preguntan qué hacer en San Valentín, es por ello que sugerimos planes para hacer de este día un día especial.

El Día de los Enamorados es especial en casi todo el mundo. Las parejas aprovechan este día para reafirmar o recordarse su amor con regalos, flores o detalles. En algunos lugares decidieron establecer el 13 de febrero como Día del Soltero.

Lo clásico es festejar con un restaurante o bar, una velada romántica; pero hay muchas opciones más para poder pasar el día de una forma distinta.

Foto ilustrativa: Pxhere

Una noche de películas románticas.

“Remember Sunday”, “Set it up: el plan imperfecto” y “A todos los chicos de los que me enamore”, son algunas buenas opciones de historias para volver a creer en el amor.

Comida casera, afrodisíaca.

No es necesario salir de casa para disfrutar de una velada romántica y la comida puede ser un gran incentivo para una apasionada noche. El azafrán, la canela, las ostras y las mentas podrían ser los cómplices perfectos para hacerle el amor a una mujer. Por otro lado, el clavo de olor, la calabaza y la cebolla incentivan al hombre.

Reunión con amigos.

En el caso de los solteros, una reunión con amigos puede ser un plan perfecto. La soltería es algo que festejar para muchos y con unas bebidas y amigos es mucho más alentadora, informó Perfil.

Spa casero.

Tener tiempo para uno mismo y para consentirse también es algo para festejar y disfrutar. Después de una jornada de trabajo relajarse y embelleserse podría ser un plan perfecto. Un poco de musica y una tina relajante podrían ser un gran disfrute.