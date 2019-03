Todo lo que hay que saber sobre el juego Mario Kart Tour para celulares

Japón.- "Mario Kart" ha sido un gran negocio por más de 25 años, y ahora, finalmente, llega a los teléfonos inteligentes. El juego se llama "Mario Kart Tour" y se espera que llegue en algún momento este verano.

Aunque el lanzamiento de "Mario Kart Tour" se planeó inicialmente antes de finales de marzo de 2019, el juego se retrasó hasta el "verano del 2019".

Cuando Nintendo anunció el retraso a principios de este año, señaló que el juego no estaba a la altura de sus estándares de calidad; Nintendo también mencionó su interés en expandir la estrategia de post-lanzamiento del juego para el retraso.

Cualquiera que sea la razón, parece que Nintendo no estaba satisfecho con el estado de "Mario Kart Tour" y decidió rechazarlo al menos unos pocos meses.

Se puede decir de la convención de nombres que "Mario Kart Tour" es algo propio, separado del hilo principal de los juegos de "Mario Kart" que han salido exclusivamente en las consolas de Nintendo.

El último juego de esa serie, "Mario Kart 8 Deluxe", es la entrada principal más reciente. "Mario Kart Tour" es un juego paralelo, como "Mario Kart Arcade GP". Eso no es algo malo, necesariamente. Nintendo no ha hecho un mal juego de "Mario Kart".

En el peor de los casos, algunas entradas en la serie se han sentido obligatorias más que esenciales. Ese no ha sido el caso en los últimos años, y no hay razón para sospechar que "Mario Kart Tour" será menos que bueno.

El hecho de que el juego no sea una entrada numerada no es la única indicación de que es un spin-off: el hecho de que sea para un teléfono inteligente, no una de las consolas de Nintendo, es otro indicador importante.

El enfoque de Nintendo para los juegos de teléfonos inteligentes se ha centrado en la creación de sus franquicias específicamente para la plataforma, en lugar de intentar forzar sus juegos de consola en un dispositivo móvil.

Esto se traduce en juegos derivados con controles y mecanismos de juego que solo tienen sentido en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos táctiles.