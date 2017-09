Tras la muerte de su hijo, este hombre nos da 10 consejos

Toda pérdida nos puede mover a reflexionar acerca de la vida y la muerte, nuestro efímero paso por este mundo, la huella imperceptible que dejamos sobre la Tierra.

En el caso de Richard Pringle, quien perdió a su hijo de tan sólo tres años, compartió en Facebook el producto de sus reflexiones: un decálogo que ha tocado los corazones de miles de personas.

Hughie, el hijo de Richard, murió el año pasado por una hemorragia causada por una enfermedad congénita. En consecuencia, el dolor cambió la vida del padre.

"Hughie nació con una condición cerebral, pero no parecía que algo estuviera mal. Tenía un 5% de probabilidades de sangrar y desafortunadamente sucedió el año pasado y no sobrevivió. Era un niño delicado, cuidadoso y amable", dijo Richard a Mirror.

Tiempo después de pasar por esta situación tan desgarradora, el hombre decidió hacer la siguiente publicación, titulada "Las 10 cosas más importantes que he aprendido desde que perdí a mi hijo":

1. Nunca puedes besar ni amar demasiado.

2. Siempre tendrás tiempo. Deja de hacer lo que estás haciendo y juega, aunque sea por un minuto. Nada es tan importante que no pueda esperar.

3. Toma tantas fotos y graba tantos videos como sea posible. Un día eso podría ser lo único que tengas.

4. No gastes dinero: gasta tiempo ¿crees que importa cuánto gastes? Pues no. Lo que haces importa: salten en charcos, salgan a caminar, naden en el mar, acampen y diviértanse. Es todo lo que ellos quieren. No puedo recordar lo que le compramos a Hughie, pero sí recuerdo lo que hicimos.

5. Canten. Canten canciones juntos. Mis recuerdos favoritos de Huguie son con él sobre mis hombros o dentro del auto cantando nuestras canciones favoritas. Los recuerdos se construyen con música.

6. Valora los momentos simples: de noche, al momento de acostarse, cuando le cuentas historias, cenas juntos, domingos de ocio. Valora los momentos más simples, son los que más extraño. No dejes que pasen inadvertidos.

7. Siempre dale un beso de despedida a quienes quieres y, si lo olvidas, regresa a dárselo. Nunca se sabe si ésa será tu última oportunidad de hacerlo.

8. Haz divertidas las cosas aburridas. Ir a comprar, viajes en auto, caminatas a la esquina. Sé ridículo, haz bromas, ríete, disfrútense. Sólo son tareas si te las propones así. La vida es muy corta como para no divertirse.

9. Lleva un diario. Anota todas las cosas que hagan tus pequeños que iluminen tu mundo. Las cosas graciosas que digan, las cosas tiernas que hagan. Nosotros comenzamos a hacerlo después de que perdimos a Hughie, pues queríamos recordarlo todo. Ahora lo hacemos para Hettie y lo haremos para Hennie también. Tendrás esto recuerdos por escrito para siempre y, cuando seas viejo, podrás voltear hacia atrás y disfrutarlos.

10. Si tienes a tus hijos contigo para darles las noches, para desayunar con ellos, para llevarlos al colegio, a la universidad, para verlos casarse, entonces eres bendecido. Nunca lo olvides.

Con información de Mirror.