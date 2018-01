VIDEO. Se aprovecha de mujer en topless y recibe golpiza

Este hecho, que despertó ciertas risas e inconformidad para ciertos internautas, sucedió en el festival Rhythm & Vines en Gisborne, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, que aparentemente discurría con total normalidad, según narra la noticia publicada por Infobae.

Y esto porque miles de personas disfrutaban la música en pleno campo abierto de los conciertos y shows que el festival ofrecía, hasta que el desplante de una sola persona enturbiaría el evento.

Un video fue el que reveló este acto de abuso entre un hombre y una mujer; al momento de la grabación del video dos mujeres iban caminando frente a un grupo de personas. Una de las mujeres, de cabello rubio y falda blanca se encontraba en topless, aunque lleva sus senos cubiertos de apliques brillantes.

Foto: Tomada de video

Mientras camina, se ve como un hombre con camisa celeste y sombrero se levanta de su sitio y sale corriendo hacia ellas para manosear a la joven en topless.

Luego del shock por el ataque, las mujeres reaccionan y van directo hacia él, que había vuelto a su sitio. No dudan en vengar el ataque y lo golpean con furia. Nadie intervino cuando él las atacó y nadie se metió cuando ella reaccionaron.

El video recibió cientos de comentarios. Muchos de ellos culpaban a la joven por el episodio. "Eso te pesa por estar así vestida" o "Cuando no llevas ropa estás dando a entender que querés algo más".

Afortunadamente, la mayoría de los mensajes dejaba en claro que lo que había sucedido era un acto machista.

VIDEO. La salva de un río congelado con sus propias manos

Shi Lei, de 54 años, vio a la mujer caer mientras conducía su bicicleta en Baoding, en la provincia de Hebei, a primera hora de la mañana del martes, informó Thepaper.cn.

Foto: Captura de video

Otros transeúntes de pie en un puente llamaron a la policía, pero Shi inmediatamente se arrastró sobre el hielo para sacar a la mujer, aunque corriera peligro de terminar como ella en el agua congelada.

Tuvo que romper un poco del hielo con sus manos, tardando aproximadamente un minuto en liberar a la mujer y llevarla a un lugar seguro y para aminorar la hipotermia que sufría hasta ese momento.

Foto: Captura de video

Otro hombre ayudó aferrándose a la ropa del rescatista para que Shi tampoco cayera en el agua helada.

La mujer más tarde fue llevada a su casa por Shi, varios transeúntes y sus parientes.

Shi fue citado diciendo: "Realmente estaba helando en el agua, pero no tuve tiempo de pensar en eso en ese momento".

Le dijo al sitio web que después del rescate se fue a casa, se duchó, bebió un cuenco de agua con jengibre y luego se fue a trabajar.

No se dieron detalles en el informe sobre cómo la mujer cayó al agua.

Inesperado rescate de tres menores que caen a un canal

Rescatistas salvaron la vida de tres menores de entre 8 y 10 años que habían sido arrastrados por la fuerte corriente de un canal en Mendoza mientras se divertían bañándose.

El rescate quedó grabado en la cámara del casco de uno de los hombres que ayudaron a los pequeños.

Los rescatistas viajaron el pasado 23 de diciembre desde la capital mendocina a Rivadavia con el objetivo de capacitar a los bomberos, en ese momento escucharon los gritos de los niños y de inmediato tiraron una soga para rescatarlos.

Aunque la cuerda les falló en varias ocasiones, los héroes no se rindieron y sacaron a los tres niños del canal, Federico, Leonardo y Marcos todos integrantes de la Asociación Mendocina de Guardavidas dijeron que no se esperaban algo así pero que estaban contentos de haber ayudado.

Después de la experiencia, pidieron a la población tener conciencia del peligro que puede generar no tener precaución en esos casos, "Por favor me gustaría que tomen conciencia de lo peligrosa que es el agua y mas sobre esto que hacen muchos chicos de bañarse en canales y espejos de agua no autorizados en éstas épocas, realmente no se que hubiera pasado si de casualidad justo no estábamos ahí realizando prácticas hoy con los guardavidas, pero es muy importante que sepan dónde se van a bañar sus hijos y seres queridos y mas si son menores de edad, porque el agua NO perdona y es una muerte silenciosa".