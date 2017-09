VIDEO. Terror: Este es el detrás de cámaras de "ESO"

En un video que ha llegado a las redes sociales muestra el detrás de cámaras de la película IT (Eso por su traducción al español) y en él puede verse a su director en varias de las escenas del film dando cortes de cámara y charlando con los jóvenes actores, en su mayoría no muy conocidos.

La mayoría de las escenas en el corto muestran a los jóvenes en las locaciones a plena luz del día ensayando sus escenas, pero un dato que llama poderosamente la atención es que en el video se muestra una mítica escena que ha aterrado a los fans de la primera adaptación, hace ya tantos años.

En ella se muestra una calle del suburbio donde se ambienta la película siendo mostrada en lluvia inclemente, y el personaje de "Georgie" sale a escena, vestido con un impermeable de color amarillo, persiguiendo su pequeño barco de papel por la acera de la calle.

El payaso 'Eso' está causando terror en los túneles del Metro de la CDMX https://t.co/VJwuK8XW4N — mary pompis (@MarySinM) 8 de septiembre de 2017

Los fans de la anterior adaptación reconocerán la anterior escena de la historia del film, que ha muchos ha marcado de manera negativa cuando en su momento la vieron y aún eran niños.

La sipnosis de la historia muestra los hechos horribles, los cuales llevan a un grupo de niños de la ciudad de Derry a conocer a un terrible payaso que es aún más horrible de lo que su espantosa forma sugiere.

HISTORIA.

Se sabe que Stephen King se basó en el asesino serial John Wayne Gacy , que se avocaba en atraer a los niños con su disfraz de payaso para después matarlos; se hacía llamar a sí mismo "Pogo" cuando estaba caracterizado y pintado con muchos colores.

Hoy ponen en La Sexta la pelicula del terrorifico payaso IT (Eso)de 1990 ahora que estan estrenando la de 2017.

A mi me da bastante risa pic.twitter.com/0mIEqLrQ0t — FJ MM (@FcoJavieMellado) 7 de septiembre de 2017

En sus declaraciones se sabe que el asesino culpó a "Pogo" por los asesinatos y las violaciones de los 33 niños, cifra escalofriante por el dato de que, de sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano

Se sabe que John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 Cadenas Perpetuas y 12 Penas de muerte.

Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994.3 Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. ¡El Estado me está asesinando! ¡Bésenme el culo! ¡Nunca sabrán dónde están los otros!

DATOS

La película tiene fecha de estreno en México para el día jueves 14 de septiembre, cuenta en su dirección con Andrés Muschietti y también con las siguientes actuaciones:

Bill Skarsgård como Pennywise, un ser muy antiguo; un mal trans-dimensional que despierta cada 27 años, adoptando la apariencia de un payaso.

Jaeden Lieberher como Bill Denbrough, el líder del club de los Perdedores, que promete vengar a su hermano Georgie, del monstruo Pennywise, con la ayuda de sus amigos.

Finn Wolfhard como Richie Tozier, el mejor amigo con gafas de Bill Denbrough.

Sophia Lillis como Beverly Marsh, la única mujer miembro del club de los Perdedores, que forma una fuerte unión con Ben Hanscom. Ella fue uno de los miembros del club de los Perdedores, que luchaban contra el payaso Pennywise.