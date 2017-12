VIDEO.Intentó salvar a mujer suicida y termina aplastado

Este hecho tuvo como protagonista a un guardia ya una mujer suicida; el hombre intentó salvar a la mujer que se tiró al vacío desde un edificio de once pisos, pero ambos terminaron por perder la vida.

El lugar de los hechos fue en la ciudad china de Xian, el pasado domingo. El nombre del fallecido guardia fue identificado como Li Guowu; se desempeñaba dentro del centro comercial Century Golden Flower de Xian (China), y por intentar este acto heroico murió debido a que no resistió el peso de la mujer al caer, a las 8 de la mañana el pasado domingo.

Intentó salvar a una mujer #Suicida y él también murió https://t.co/k2SsJPqQIN — Noventa Grados (@90gradosmx) 14 de diciembre de 2017

Li se dio cuenta de que una mujer tenía intenciones de suicidarse. El hombre intentó disuadirla, pero no lo logró y ella saltó, tal y como narra la nota publicada por e-consulta.

El hombre siguió la trayectoria de la mujer mientras caía para intentar salvarla, sin embargo, ambos murieron por la magnitud del impacto. Una cámara de seguridad captó el momento en que el hombre espera atrapar el cuerpo de la mujer que cae a gran velocidad, pero no se imaginaba que ello le costaría la vida.

“Cuando la mujer saltó del edificio, el guardia quedó aturdido por un segundo. Después reaccionó, y se preparó para sujetar a la mujer”, informaron fuentes de la investigación. Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos e informaron que ambos murieron tras el impacto.

“Vi mucha sangre en el suelo, había una mujer de unos 20 o 30 años arrodillada en el suelo llorando”, fueron las palabras de una de las personas presentes.

El hombre vivía con sus padres, ambos de 80 años, su hija de 6 y su mujer, era el único que sustentaba económicamente a la familia. Guowu, que era exmilitar, fue nominado póstumamente por sus empleadores para un premio otorgado por las autoridades locales a aquellos ciudadanos que protagonizan hechos heroicos.

La compañía también ofreció a la familia del fallecido una compensación de 5 mil yuanes (unos 755 dólares).

Sometió a su pequeño hijo a 13 cirugías, no estaba enfermo

Christopher no jugaba con los demás niños del vecindario. El pequeño fue sometido a 13 operaciones y a 323 revisiones médicas en varios hospitales pero lo trágico de este es que no padecía ninguna enfermedad.

Desde el día que nació, su madre de 34 años, Kaylene Bowe, siempre ha estado convencida de que está enfermo, hasta el punto de llevarlo a un sin fin de hospitales y centros pediátricos en Dallas y Houston, Texas.

Kaylene Bowe. Foto: Oficina del Sheriff del condado de Dallas.

En el 2012 recibía oxígeno las 24 horas del día, siete días a la semana

En uno de ellos llegaron a conectarle un tubo directamente al intestino delgado para alimentarlo a través de el, lo que le ha provocado numerosas infecciones.

Y eso no es todo, además de las operaciones y las frecuentes visitas al médico, la madre intentó que el niño estuviera en una lista de espera para que le hicieran un trasplante de pulmón y recibiera cuidados paliativos.

Debido a todas esas acciones, Bowe fue arrestada el pasado 6 de diciembre por un posible delito de maltrato hacia su hijo, según publicó el diario Star-Telegram.

Foto de Facebook: YouCaring

El comportamiento de la mujer podría obedecer al síndrome de Munchausen, una enfermedad mental, frecuentemente padecida por mujeres, en la que el cuidador de un niño inventa síntomas falsos o se los provoca intencionadamente para que parezca que la víctima esté enferma.

Está considerado como una forma de maltrato, según recoge el diario estadounidense.

El caso saltó a los medios después de que su padre, Ryan Crawford, reclamase en los tribunales y de que los Servicios Sociales afirmasen que Christopher no padecía las enfermedades que su madre alegaba.

El menor con su padre. Foto de Facebook: Ryan Crawford

Durante el tiempo que el niño pasó con su progenitora, Christopher respiraba a través de una bombona de oxígeno y a veces era llevado en una silla de ruedas.

Su padre explicó Star-Telegram que los jueces no le creían cuando intentaba convencerlos de que su hijo no tenía cáncer ni se iba a morir.

"La madre le dijo al juez que en mi última visita le había provocado a mi hijo un paro cardiaco. Y aseguraba que no me preocupaba por él. Me sentía la peor persona del mundo”, narró Crawford.

Debido a estas declaraciones de Bowe, la justicia le prohibió visitar a Christopher en 2012.

Ahora, Christopher está viviendo en una casa de acogida ya que, según los Servicios Sociales, no conoce muy bien a su padre. Crawford lo visita una vez por semana, pero afirma que está luchando para poder llevárselo a vivir con él.

El padre reconoce haber cometido errores durante su “pelea en los tribunales”. Además, ha creado un perfil en Gofundme para recaudar dinero para costearse el proceso legal.