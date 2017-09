VIDEO.¡Tierno!: Niño sin manos le da chupón a su hermanito

El vídeo, subido en Instagram por Shnshoona Almzyoona, teniendo miles de visitas por parte de los internautas. El sentimiento fraternal ha encandilado a los usuarios, que han dejado comentarios como "qué niño más dichoso".

No dejo de ver el video del bebé con el chupon verga que hermosura — kitty୭̥*ೃ (@pigtty) 3 de septiembre de 2017

Al notar el malestar de su hermano, el mayor hace lo que puede para entregarle el chupete, dejando de llorar al instante y consiguiendo calmarlo. Además, parece agradecérselo con un gesto tierno.

Además de esto, aunque no se conoce la identidad de ambos bebés, se puede ver que los dos son hermanos y que desde esa muy temprana edad son muy unidos.

El vídeo donde el niño le pasa su chupón al bebé me tiene en un mar de lágrimas cada que lo veo. — Kath. (@soufvenir) 3 de septiembre de 2017

No es el primer caso que se sabe de hermanos que son unidos a estos extremos pero resulta que aún con una capacidad diferente como es notoria en el niño que no tiene brazos, eso no lo hace desanimarse y vive la vida cuidando de su hermano.

le mostré a mi mamá el vídeo del bebé que le pone el chupón al otro y empezó a llorar no si — g (@giafnna) 2 de septiembre de 2017

También es dado el caso de hermanos con ese nivel de cercanía pero casi siempre resultan ser gemelos o mellizos, por lo que muchos afirman que este tipo de lazos son casi inquebrantables a lo largo de toda su vida.

El video se hizo viral en redes sociales como Facebook donde también ha cosechado los más largos suspiros y los comentarios de los internautas más sensibles.

HECHOS SIMILARES

Con 10 años ayuda a dar a luz a su mamá y le salva la vida

Louisiana, Estados Unidos. - Una mujer comenzó a tener contracciones 6 semanas antes de su fecha de parto, por lo que se percató que su bebé estaba en peligro, con ella sólo se encontraba su hijo mayor de 10 años, quien fue el héroe, pues le salvó la vida al bebé y a su madre.

Ashly Moreau se encontraba sola en casa con su hijo Jayden de 10 años y su otra hija de 11 meses cuando las cosas se complicaron repentinamente.

“Se rompió la bolsa y miré hacia abajo y los pies de mi hijo estaban colgando”.

Los pies del bebé eran color púrpura y la madre llena de terror se dio cuenta de que necesitaba hacer algo de urgencia, entonces llamó a Jayden, que encontró a su madre en el baño, sangrando, en pleno trabajo de parto y sumamente angustiada.

Foto: Facebook

Jayden corrió a la casa de su abuela que vive al lado para pedirle ayuda, pero la señora estaba rocíen operada por lo que sólo pudo llamar a los servicios de emergencia.

Ashly dijo que “ni siquiera parecía estar asustado, estaba tranquilo y se lo veía valiente”. En lugar de entrar en pánico, Jayden se concentró en ayudar a su madre a dar a luz, asegurándose también de que su hermanito estuviera bien.

El padrastro de Jayden y padre del recién nacido acudió al hospital después de todo el drama. "Él les salvó la vida. Es un héroe”, dijo Kelsey Richard.

Ahora el bebé se encuentra recuperándose rápidamente y ya fue dado de alta. “Estoy muy orgulloso de él. Es valiente. Es fuerte. Es mi héroe “, dijo su mamá mientras continúa recuperándose en el hospital.