Video: Parece una tierna muñeca, pero dice obscenidades

Reino Unido.- Una tierna muñequita que habla, con unos ojos redondos y un vestidos de color rosa, el regalo perfecto para una dulce niña en esta Navidad. Lo que nunca imaginaron, es que el lugar de decir "mamá", dice palabras altisonantes.

Siobahn Fox, una madre de familia, de 30 años de edad, grabó el momento en que el juguete comienza a decir palabras obscenas.

Se trata de la muñeca de la marca "My little Baby Born Walks Doll", la cual compró en la cadena Toys R' Us.

Era regalo más esperado para su hija de dos años y medo de edad, pero luego de darse cuenta de que en vez de decir "mamá" y "papá", dice "you bitch" (perra), Siobahn denunció ante el diario británico The Sun, que la muñeca que le había regalado a su hija la había insultado.

Los padres de la pequeña decidieron retirarle el juguete, pues está en una edad en que repite todo lo que escucha.

La tienda ofreció un reembolso a la mujer, sin embargo ella espera que las muñecas sean retiradas de los aparadores y otras personas no pasen por esa situación.