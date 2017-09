Video: Por fallarle el internet, sacó a pasear al modem

El Salvador.- Lorena, una mujer de 35 años tomó la enorme decisión de vender su vehículo modelo Kia Forte 2013 para ya no tener el desagradable recuerdo de su ex.

El anuncio fue publicado en un periódico de el diario el Salvador, para los lectores fue algo polémico ya que llamo demasiado la atención porque en éste se podía leer: "KIA FORTE 2013. 4prts, remato prq/ me recuerda a mi ex".

Mujer vende su auto ¡porque le recuerda a su ex! �� #MeRecuerdaAMiEx pic.twitter.com/vHt4xz0VNB

“Me estoy divorciando y quiero deshacerme de todo lo que me lo recuerda. Mi esposo me lo regaló cuando nació nuestra hija y ahora me lo quiere quitar”, dijo Lorena.