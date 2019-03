Video. El origen del "Ayuwoki", el perturbador meme viral

A través de redes sociales circulan imágenes, videos y memes sobre el famoso "Ayuwoki", rápidamente se volvió tendencia estos últimos días pero el origen de esto es por una parodia del Rey del Pop, Michael Jackson.

La imagen utilizada para memes e incluso creepypastas (historias de terror) es de una figura animatronica inspirada en Michael Jackson y su nombre de "Ayuwoki" tiene origen y hace mofa de la canción "Annie Are You Ok" del artista antes mencionado.

Usuarios de redes sociales acompañan la imagen y lo relación con que se aparece a las 3:00 am, popularmente conocida como la "hora del diablo" y exclama "Hee Hee", el sonido vocal que hacía Michael Jackson durante sus temas musicales, así que la única forma de evitarlo es irse a dormir antes de la dicha hora, de acuerdo con los memes.

le tengo más miedo al fisco que al ayuwoki y el hee hee juntos pic.twitter.com/xi5KACkRpu — Rosalía Lipa (@eleseguey) February 28, 2019

Cuando ya me voy a dormir y escucho un "Hee-Hee". pic.twitter.com/8F50xokAUF — ElBis Bis Tek (@tek_bis) March 3, 2019

Le mostré a sobrina algunos memes del hee hee y ahora no puede dormir y me pide que prenda todas las luces porque le tiene miedo al aYUWOKI JAJAJAJAJA DIOS pic.twitter.com/HnN6XpelEL — Abril (@abriabasolo) March 1, 2019

Según ella Ayuwoki es ella:

Y dijo que supuestamente existe , ahora si me estoy cagando del miedo :(

pic.twitter.com/hJAp60QvSr — 도쿄 ~ ♡�� (@SenoritaYoongi) March 2, 2019