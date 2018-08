Regalan viaje en moto a su abuelita antes de que pierda la memoria

Denver, Colorado.- Una abuelita que sufre de demencia senil recibió por parte de su familia y un grupo de extraños, el mejor regalo que pudiera imaginar: un paseo en motocicleta.

Leer más: Trabajadores renuncian tras despido racista de 2 mexicanos (Video)

De acuerdo con su familia, Helena Martínez es una anciana que mantiene su personalidad divertida y encantadora, pero que en los últimos años ha ido sufriendo de demencia, motivo que la ha hecho perder muchos de sus recuerdos y le cuesta a veces comprender con quiénes o dónde se encuentra.

Leer más: Video: Conmovedor baile de papá con su hijo autista

La mujer incluso muchas veces olvida los nombres de sus 6 hijos.

La familia de de Helena esta formada por muchos motociclistas que disfrutan de salir a pasear juntos por las carreteras de colorado, pero debido a que la mujer requiere de la ayuda de un andador para ayudarla a caminar, sienten que se encuentra un poco aislada de esos paseos que tanto amaba.

Mi abuela no sale mucho porque anda en un andador y no quería que se sintiera sola o que no estuviera incluida. Y sentí que esto es algo que todos en mi familia hacen, dijo Mindy Sandoval.