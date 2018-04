"Siento que no tengo a nadie y eso duele"

Pensilvania, Estados Unidos.- Un video de una niña de 10 años que se encuentra circulando en redes ha conmovido y ha causado concientización a todo aquel que lo ha visto.

Cassidy Slater es una menor que ha sufrido bullying por años, según lo relata en un video a través de su página de Facebook, en el que denuncia todo esos años de calvario.

En dicho material, que dura 2:23 minutos, la pequeña muestra varios letreros en los que da a conocer que desde el primer grado de primaria empezó a ser víctima del bullying, e incluso señaló que el director no ha hecho nada al respecto.

Estos son los letreros en el orden que la menor los enseña:

“Estoy en cuarto grado, comencé a ser acosada cuando iba en primero. Un día, durante el recreo, un grupo de niños agarró mi mochila, la escupió y también me escupió a mí”.

“El grupo de niños siempre viene a mí durante el recreo, tratan de pelear conmigo. Me pegaron, me patearon, me jalaron el cabello, me empujaron, me pisaron y me escupieron”.

“Los niños ni siquiera quieren acercarse a mí. Cada vez que me siento en la mesa del almuerzo, los niños se levantan”, dice la niña.

“Amenazan con matarme y me dicen que me suicide. También derramaron leche en toda mi chaqueta”.

“Me siento tan sola, creo que no tengo a nadie. Duele”.

Y la última hoja que muestra en el video dice: “Esta es mi historia… ¡dejen de intimidar!”.

Actor le manda su apoyo

Cuando el video fue compartido desde el perfil de la pequeña, Facebook lo censuró, con el argumento de ser menor de edad, sin embargo, su mamá Jenn Slater volvió a publicar el video en su perfil.

Hasta el momento el video tiene 213 mil reproducciones e infinidad de comentarios, todos brindándole aliento a la niña y reprobando los hechos intimidatorios que se dan en las escuelas, al mismo tiempo creando concientización.

El hecho se volvio rápidamente viral, incluso el video llegó hasta el actor Hugh Jackman, quien compartió el mensaje de Cassidy, acompañado de un mensaje de apoyo a la menor.

Quiero que sepas que eres querida, especial e inteligente. Eres fuerte, divertida y hermosa, por fuera y por dentro. INTIMIDAR NO ESTÁ BIEN. Por favor, nunca dejes de pedir ayuda. La encontrarás en personas y lugares que nunca pensaste. Soy tu amigo.

Por su parte, el papá de la mejor dijo sentirse “devastado” y no tener conocimiento de lo que sufría su hija en el salón de clases.