Conocida actriz porno muestra su cuerpo tras accidente

España.-Una conocida actriz porno llamada Amarna Miller, hizo por compartir con sus miles de seguidores en Facebook su aspecto físico con varias cicatrices, que fueron producto de un accidente de tránsito.

La actriz de cine para adultos de origen español sufrió un terrible percance en Filipinas, que le dejó visibles marcas en el cuerpo, más específicamente sobre su hombro derecho y en la pantorrilla izquierda.

Por su acción de no tener vergüenza de mostrar sus marcas, Miller recibió parabienes y elogios por parte de sus seguidores en redes sociales.

No puedo mover el hombro como antes, y todavía me duelen ciertas posturas. No puedo dormir de lado. Aparte de eso, me siento llena de fuerza y positivismo, escribió Amarna en redes sociales.