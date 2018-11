El anuncio navideño que conmueve hasta las lágrimas

Francia.- Un anuncio navideño de una compañía de telefonía francesa está provocando las lágrimas de muchos.

El anuncio tiene un emotivo mensaje de navidad y se ha hecho viral.

En el video se observa a un padre que baila una canción para su hijo cuando era bebé, quien disfruta del baile de papá; al pasar los años, continúa siendo una especie de nexo familiar, hasta que llega un momento de que el hijo se avergüenza de su padre. No obstante, el tiempo pasa, el hijo se convierte en padre y buscó la manera de darle una navidad especial al abuelo.

La canción “Come and get your love” de Redbone acompaña esta tierna historia con final enternecedor que creó Bouygues y resalta la conexión familiar.

Este video se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo.