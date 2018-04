Lava mal su carro y grita: "traeme una pistola, lo voy a matar";

Bolivia.- El video de una brutal agresión a un joven de 27 años se ha viralizado en redes sociales. Se trata del entrenador de la selección de Bolivia, Mauricio Soria, quien ataca a golpes a su empleado Manuel Talamani quien le estaba lavando su camioneta.

Luego de que la pelea fuera difundida por internet, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) está analizando la anulación del contrato de Mauricio Soria, el cual se vence hasta diciembre de este año.

“La federación se pronunciará en las próximas horas sobre la situación (…)”, anticipó a DPA un vocero de la institución.

Mauricio Soria muestra el golpe en su ojo izquiero.

Los medios de comunicación “El Deber” y “ATB Cochabamba” tuvieron acceso a un documento que el entrenador presentó ante el escándalo de la pelea.

"La persona con la que tengo el incidente es Manuel Talamani, uno de mis trabajadores, quien esta mañana reaccionó contra mi persona de forma agresiva y ofensiva cuando le llamé la atención por estar lavando la camioneta con las ventanas abiertas". "El vehículo quedó mojado y cuando le reclamé por su negligencia respondió de forma maleducada"

"Cuando me di la vuelta para ingresar a mi domicilio, en presencia de mi esposa, el sujeto me dio un puñetazo en el ojo derecho, lesión que puede ser constatada. Luego de su agresión por la espalda salió corriendo llevándose las llaves de mi vivienda. Es por esa situación que salí detrás del sujeto y lo alcancé en ese mercadito de la zona y en ese momento se produjo el incidente", expresó el entrenador boliviano.

Por otra parte, el joven también dio su testimonio para la televisora Unitel en la que reconoció haber golpeado al hombre de 51 años.

"Me pateó. No me quedé con las manos cruzadas y le respondí. Le dí en un ojo y me dijo: 'Mirá lo que me hiciste' y luego le dijo a su mujer: 'Traeme una pistola, voy a matar a este hijo de puta"

"Quiero tener un criterio claro de lo sucedido, pero considero que el entrenador de la selección debe tener una conducta ejemplar", destacó César Salinas, el nuevo titular de la federación boliviana, que afirmó que se reunirá con él para tener una nueva versión de lo ocurrido.

"Lo que pasó es grave, analizaremos la situación", remarcó por su parte Marco Rodriguez, del comite ejecutivo de la FBF.

