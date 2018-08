"Es Cristalita, la tuve que dejar porque la iban a tirar".

Una niña se vio obligada a abandonar a su perrita pues sus padres “la iban a tirar” y ella no quería que se quedara sin casa y comida.

Lea también: La conmovedora reacción de una niña por saber que la adoptarían

La inteligente pequeña decidió abandonar a su perrita en la puerta de una mujer que es rescatista, con la esperanza de que a “Cristalita” no le faltara nada.

La niña decidió dejar a su mascota en una cajita con algunas monedas y una carta en la que explica porque la tuvo que dejar.

La historia de Cristalita y su dueña conmovieron a la rescatista Naly Ramírez y decidió compartirla en redes sociales.

“Hola me llamo Jazmín, ella es ‘Cristalita’. Te la tuve que dejar en tu puerta porque me dijeron que tú cuidas animales que no tienen casa y ella ya no va a tener casa porque mis papas ya no la quieren porque no es original. Como mi mamá y mi papá la iban a tirar, mejor te la dejo para que no pase eso y tenga comida”.

La niña agregó que solo tenía 7 años de edad y no se podía hacer cargo de ella.