"Te necesito", la desespera petición de una mujer a su esposo

Estados Unidos.- El cansancio, la desesperación y el poco tiempo que tiene Celeste Erlach para ella, la obligó a dedicarle unas palabras a su esposo a través del sitio Breastfeeding Mama Talk.

"Te necesito, por las mañana necesito que tengas listo al niño para que yo pueda ocuparme del bebé y de hacer los almuerzos, de tomar una taza de café. Y no, tener al niño listo no significa sentarlo frente a la televisión”, fueron algunas de las palabras de la desesperada mujer que le pide comprensión a su marido ante la situación que vive.

Celeste, madre de dos niños, le reclamó y a la vez le pidió ayuda a su esposo para que la comprenda un poco más y la deje dormir un poco más y tener un tiempo para ella.

“Tengo la responsabilidad de alimentar a la familia, mantener la casa limpia y cuidar a los niños, cosa que es asumida, incluso si vuelvo al trabajo. Me culpo si no lo hago (...). Sin ofender, pero no sé si quiero saber cómo quedaría una semana de cenas si tú estuvieras a cargo", indicó Erlach.

A través de la carta, Celeste cuestionó a su esposo sobre su poca disponibilidad para ayudarla con la responsabilidad, la cual es de ambos. Además recordó un momento en el que, ella intentó descansar un par de horas y dejar a cargo de los bebés a su marido pero, luego de un lapso corto, el llanto del pequeño desesperó a su padre, quien inmediatamente acudió a ella y devolvió la responsabilidad.

“Por la noche necesito una hora para relajarme sabiendo que el niño está en su cama y que tú estás cuidando al bebé; sé que es difícil escucharlo llorar (...) pero si yo puedo tranquilizarlo la mayor parte del día, tú puedes hacerlo durante una hora”, escribió.

Pese a que Celeste cumple con su responsabilidad como madre y esposa cuestiona sus habilidades, pues afirma que no conoce a ninguna mujer que se queje de esta situación e incluso ni su madre, por lo que se siente un fracaso.

La publicación ha sido compartida casi 5,000 veces y tiene más de mil comentarios, la mayoría de ellos positivos.