Su hija habla con hombre en la escuela; se sorprende al ver quién es

Una de las tantas preocupaciones que las madres de familia viven día a día, es saber qué es lo que hacen sus hijos en la escuela y con quien platican.

Lee también: VIDEO: Domador casi pierde el brazo por ataque de león en Moscú

Tal fue el caso de Gina Michelle, una madre que deja a su hija en la escuela todos los días. Recientemente, Gina se enteró que su hija platicaba diariamente con un extraño, que según, las palabras de la menor era un “viejito” que les daba consejos a los alumnos.

La adulta siempre dejaba a su hija en la esquina de la escuela para que ella caminara hacia la entrada de la misma, pero ante la preocupación y curiosidad, la mujer decidió llevar a su hija hasta la entrada de la institución para conocer al hombre del que tanto hablaba su hija.

Tal y como se lo había platicado la menor, se trataba de un anciano de 94 años, por lo que no dudó en tomarle una fotografía y compartirla en sus redes sociales con el siguiente mensaje.

La menor con el adulto mayor. Foto Facebook Gina

“Hoy, cuando llevé a Audrey a la escuela, llegamos temprano, así que en lugar de dejarla en la esquina, como suelo hacer, la llevé hasta la puerta. Cuando llegamos a la escuela me dijo: ‘¡Oh, no! ¡Me olvidé de que me esperaba en la esquina el viejito con el que siempre hablo y hoy pensé que tendría más tiempo!”, escribió Gina.

La adulta indicó que se sorprendió cuando su hija le confesó que se trataba de un anciano.

La menor le indicó a su madre, que el adulto, todos los días esperaba a los alumnos en las escaleras para darles consejos y motivarlos.

“Este es exactamente el tipo de amor y apoyo que nuestros estudiantes de secundaria necesitan”, comentó en Facebook.