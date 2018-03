Arrestan a mujer vestida de novia por conducir intoxicada

Phoenix, Arizona.- Una mujer fotografiada por la policía que vestía lo que parecía ser un vestido de novia durante su arresto acusada de conducir incapacitada en el sur de Arizona discute las denuncias policiales de que fue detenida mientras se dirigía a su boda.

La mujer provocó tres accidentes. Foto: Pixabay

La imagen de Amber Young siendo puesta en un crucero policial el lunes por la mañana mientras estaba esposada y vistiendo un vestido blanco con espalda abierta hizo su ronda en las redes sociales. Young, de 32 años, fue arrestada en Marana, a 48 kilómetros al norte de Tucson, después de que ella se viera involucrada en un choque de tres vehículos en el que una persona sufrió heridas leves.

La abogada Michelle Behan dijo que su cliente fue arrestada en su camino para encontrarse con un amigo para el almuerzo, no para una boda. Ella dijo que Young no está comprometida e insistió en que llevaba un vestido de sol, no un vestido de novia.

Sgt. Chriswell Scott, portavoz de la policía de Marana, dijo que el video de la cámara de fotos del arresto muestra a Young diciéndole a los agentes que estaba en camino de casarse y confirmando que llevaba un vestido de novia. Scott dijo que Young incluso dio la hora y el lugar de la ceremonia.

Scott se negó a publicar el video y explicó que el caso estaba en curso.

Behan dijo que creía que la policía de Marana había publicado la foto para reírse. "No fue para advertir a otros sobre la conducción dañada, sino más bien, creo, para ridiculizar y burlarse de la Sra. Young", dijo Behan, y agregó que a su cliente ahora se le ha dado el desafortunado apodo de "DUI Bride".

Cuando twitteó la foto, Scott escribió:

No conduzca con problemas, hasta que la muerte se separe no necesita ayuda.

Foto: Captura

Dijo que su objetivo era advertir a la gente sobre los peligros y las consecuencias de la conducción dañada.

Scott dijo que tomó la foto después de que la gente comenzara a criticar a Young en las redes sociales.

Fue solo para salvarla de la vergüenza después de que vimos que esto se había vuelto viral.

Behan se negó a decir si su cliente estaba discapacitado en el momento de su arresto.