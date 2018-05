El increíble regalo de un soldado a su hijo en su cumpleaños

Estados Unidos.- Lo material no siempre resulta ser el mejor regalo y como prueba de ello fue el caso del pequeño Ronin, quien en el día de su cumpleaños recibió la mejor sorpresa.

El menor no estaba del todo feliz, su padre, Mark Coffelt, quien es un sargento de la fuerza aérea de Estados Unidos, le avisó que estaba en una misión de ocho meses en Qatar por lo tanto no llegaría para el día de su cumpleaños.

El menor fue sorprendido por su padre. Foto ilustrativa PxHere

En el video, Ronin abre una caja muy grande y en esta hay cajas más pequeñas, que a su vez contienen cajas más pequeñas hasta que aparece finalmente una carta del padre, disculpándose e por no estar en este momento de felicidad para él.

"Hubo algunos problemas aquí y parece que no voy a poder volver a casa para tu cumpleaños este año. Lo siento mucho, espero que entiendas, hubiera hecho cualquier cosa para estar contigo. Pero pude hacerte una sorpresa especial, así que espero que con esto me puedas perdonar por no volver casa. Te amo con todo mi corazón y te extraño mucho, Papá", lee el chico en una carta enviada por su padre.

En un video que fue compartido por la madre del pequeño, se observa al niño abriendo regalos.

Su mamá le dice que le tomara video bajo el pretexto, de este, sería enviado a su padre, y que siga abriendo las cajas pero solo encuentra un mensaje que decía: Sorpresa, y justo en ese momento el menor se percata que su padre está presente.

Luego de observarlo, Ronin corre a darle un abrazo a su padre, quien le pregunta si le gustó la sorpresa. Bañado en lágrimas contesta que sí.