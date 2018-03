Estallan contra youtuber que sometió a su zorro a dieta vegana

La youtuber Sonia Sae, que reside en Barcelona, está en el ojo del huracán y ahora es fuertemente criticada por usuarios en redes luego de documentar un polémico video sobre su mascota.

En su canal de Youtube publicó las imágenes de cómo sometió a su mascota llamada "Jumanji", un zorro del desierto, a la misma dieta vegana que ella realiza.

Sonia Sae, reside en Barcelona y hasta recibió amenazas de muerte por las imágenes. Foto: Youtube

A pesar de que la chica defiende los derechos de animales y renuncia a los productos de origen animal, es acusada de maltrato.

La bloguera consiguió a su mascota en el 2014 y desde ese entonces ha alimentado a "Jumanji" con comida vegana para gatos hecha a base de taurina sintética cuando esta especie animal es carnívora.

Sonia compartió en redes algunas fotos del zorrito en las que se puede ver desnutrido y demacrado. Así mismo mencionó que su mascota sufría pérdida de cabello, ceguera parcial y peso.

Entonces comenzó el debate en internet por la situación de salud que enfrenta el animalito a causa de la dieta inadecuada.

"¡Es una crueldad hacia los animales y no está bien!", escribió una usuaria de Facebook que explicó que los zorros del desierto o fénec no son omnívoros y no pueden digerir la taurina sintética.

En cambio, necesitan una dieta rica en proteínas, que se asemeje a la de su hábitat silvestre, donde suelen alimentarse de insectos, ratas, lagartijas, aves y huevos; solo un pequeño porcentaje de su dieta incluye frutas y raíces comestibles.

Sin embargo, la chica negó que el aspecto de su mascota se deba a la dieta y aseguró que sus problemas de salud está relaciona con la alergia al polen de las plantas que llega en primavera y verano y que las fotografías son de hace varios años.

Pese a la polémica, la youtuber cerró su cuenta de Instagram y después publicó en una cuenta nueva, fotos y videos en los que se aprecia a Jumanji con más pelo, animado y juguetón.

A finales de febrero, Sae publicó fotos de su zorro fénec en dos períodos diferentes: cuando lo alimentaba con carne y cuando lo hizo con una dieta a base de vegetales.

La última foto del primer período fue tomada cuando "Jumanji" sufría la alergia, mientras que las dos primeras corresponden cuando se sentía bien (en la segunda aparece mojado).

De las fotos que corresponden a la dieta vegana, solo la segunda fue tomada en verano, cuando se manifestó la alergia al polen.

"Está en buena forma, sus pruebas de sangre son buenas, está sano, juguetón y no ha mostrado signos de malnutrición a lo largo de alrededor de tres años", explicó Sae.

La joven emitió un comunicado en redes y aclaró todo

Hace unas horas la chica hizo una denuncia en su muro donde comunicó lo siguiente:

“La mayoría de las famosas fotos de internet que la persona que comenzó todas estas mentiras fueron tomadas en 2015. Cuando jumanji estaba comiendo carne y tenía la alergia al polen.

Mi Instagram es privado en este momento debido a todas las amenazas de acoso y muerte que he estado recibiendo. He estado lidiando con mucha ansiedad debido a esta situación.

Esta es la razón por la que estoy dudando en hacer una vida aquí o no. Imagina que una persona toma fotos de 3 años de una alergia que tu bebé tiene en primavera / verano y comienza una mentira viral que muchas páginas comparten sin comprobar la verdad. Cómo te sientes?”, escribió.