Video. Cura corre a patadas a una joven de la iglesia

Los usuarios de las redes sociales han expresado su indignación a un video que muestra a un cura pateando a una chica frente a un iglesia de Argentina.

La grabación fue publicada en Facebook donde ya tiene más de 11 mil reproducciones, el cual revela que el hecho se suscitó en la Catedral de La Plata y el cura fue identificado como Esteban Alfón, indica lo publicado en La República.

Foto: EFE

Según se informó en medios locales, Sofía Conte, la mujer agredida por el cura, había acudido a la iglesia a tomarse fotos debido a que recientemente obtuvo su título de licenciada en Comunicación Social.

Fui a festejar con una compañera que nos recibimos, algo que es una tradición y estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí, contó la joven.

Por otra parte, el cura asegura que solo corrió con el pie a la joven, ya que estaba faltándole el respeto a la Catedral.