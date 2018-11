Video. Hijo de Messi enamora las redes con tierno baile

El hijo de Messi ha enamorado las redes sociales con un tierno baile que realiza de manera divertida junto a su familia al ritmo de la popular canción "Sexy and I Know it" de LMFAO.

El futbolista del FC Barcelona, Lionel Messi, compartió en su cuenta de Instagram los emotivos videos grabados en un entorno familiar con sus hijos.

En la grabación se aprecia al pequeño de tres años, Mateo, bailando con fascinación la rítmica canción, al lado de su hermano Thiago, de seis años, quien también hace lo posible por ganarse el aplauso de su padre, aunque el más pequeño logró cautivar a los cibernautas.

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) el 25 de Nov de 2018 a las 12:08 PST

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi) el 25 de Nov de 2018 a las 12:11 PST

El video subido por el astro argentino hace apenas un día cuenta ya con más de 12 millones de visualizaciones. Los comentarios de ternura no se han hecho esperar por los usuarios y admiradores del fubolista.