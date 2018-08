La triste historia detrás de la foto de la policía que dio pecho a un bebé

Hace alguno días la foto de una policía amamantando a un bebé se volvió viral y cautivó a las redes sociales. La foto se trata de Celeste Ayala, una policía de Argentina que le dio pecho a un bebé que se encontraba en situación de abandono. La protagonista de la foto relató en un programa de la televisión detalles de aquel día en el Hospital de Niños de La Plata, Buenos Aires.

Leer también: Perrita derrama "lágrimas" tras ser rescatada con sus cachorros

Leer también: Niña avienta al agua el celular de su papá por ignorarla

La policía reveló que los pequeños no llegaron solos a aquel hospital, cuenta que sus padres los habían seguido corriendo. "Había que sacar a los niños del vehículo y entrarlos al hospital, pero los padres no querían. La madre, por más que sea lo que sea, es la madre. La unión que tienen, (ella) es la única con la que se cubren”, dijo sobre la forma en que se ingresó a los niños.

Tras su gesto, Ayala fue ascendida el viernes a Sargento en la Policía Bonaerense, y relató que los padres de los niños tienen problemas de adicción y no les brindan los cuidados y atenciones necesarios. “Hoy (este sábado) estuve con una de las chicas de Asistencia Social y me dijeron que van a tratar de ayudar a sus padres para que vuelvan a estar todos juntos. Ya el de 9 años, el mayor, entiende todo y sufre un montón”, comentó.

La policía relató cómo fue que decidió amamantar a la pequeña, cuenta que escucharon un llanto de bebé, quien parecía tener hambre. La policía se dirigió a la mujer de Asistencia Social. "Le estaba dando como un dulce, la bebé se ponía un dedo en la boca. Le digo que si quería le daba el pecho, porque tengo una niña de un año y cuatro meses. Y me dijo que sí”.

“Lo acerqué a mi pecho y después no me quería soltar. Dejó de llorar. Después cuando me dijeron que tenía desnutrición, pensé ‘hace cuánto no comía’. Y también me acariciaba, necesitaba que lo mimaran un ratito”, relató Ayala.