A Javier no lo dejaron ir al Mundial, sus amigos se lo llevaron

Ciudad de México.- Javier es un joven mexicano que se ha vuelto famoso en este Mundial de Rusia 2018 por no ir y es que a decir de sus amigos, su esposa no lo dejó ir.

Los amigos de Javier quisieron llevarlo a cada momento de su aventura en Rusia y decidieron llevar su figura en cartón, vistiendo una playera con la leyenda “Mi vieja no me dejó”, señalando que el joven no logró acompañarlos por el desacuerdo de su esposa.

El grupo de amigos lo planearon todo para vivir la experiencia del Mundial Rusia 2018, incluso, renuncieron a sus empleos para hacer realidad su deseo. Consiguieron “La Bendición”, un autobús en el que se están desplazando por el país y que se hizo presente el pasado 13 de junio en el debut de México frente a Alemania.

Los jóvenes han compartido su viaje, en compañía de la imagen de cartón de Javier en una página de Faceboook.

Por su parte, Javier compartió un video en el que dice “Como saben mi vieja no me dejó ir al viaje, cuando ella dice que no, es que no” y agregó que muy posiblemente allá los alcanzará.

Como una muestra de solidaridad al joven, se ha creado una página en change.org, en la que buscan reunir fondos para que Javier viva esta experiencia junto a sus amigos.