Ladybodas, realiza su boda en la Feria Xmatkuil y se vuelve viral

Actualización hoy 22/11/18 no llegamos a la meta ni sumando lo de la. Otra página q robo mi video y hoy se cerró el registro gracias a todos ����������Jajajajaja y en q terminará nos casaremos en la feria de xmatkuil ������, Moraleja quedate con quien no se fresea y se casaría contigo donde sea ���� y brindamos con aguita de jamaica jajaja según el video tenemos hasta antes del 21 para registrarnos jajaja,pero los compartir valen aquí en este video de mi página no en otro lado, abusados chavos jajaja porq los compartir de otro lado de otra página q me robo mi video no los tomaré en cuenta jajajajave mi canal de YOUTUBE ahí de vez en cuando subo videos: https://youtu.be/yggM04MUbDg