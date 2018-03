Quiso quitarle un juguete del pelo pero se queda sin paciencia

China.-Esta madre de una niña de tres años se vio obligada a cortar un gran puñado de pelo de su cabeza después de que se enredó completamente en su pelo.

Un instante de acabar con el problema de raíz. Foto: Sina Weibo

Los populares juguetes de plástico que se pegan entre sí para formar diferentes formas son conocidos por atascarse en el cabello de los niños.

La madre Hsieh Hsiao-ching publicó fotos en línea del cabello de la pobre chica agrupada en una bola desordenada, con pequeñas piezas de plástico visibles por todas partes.

La gran cantidad de pelo con los juguetes enredados. Foto: Sina Weibo

Ella no explicó cómo exactamente sucedió el desafortunado accidente, pero estaba desesperado por ayuda externa. Ella escribió:

"¡Que alguien me salve!" Ella agregó: "Estos son Bunchems, aquí hay algunos puntos clave: lleva mucho tiempo eliminarlos uno por uno, el acondicionador no ha funcionado, mamá no tiene paciencia, cortar [el cabello] es la única opción".

El nuevo cabello de la niña con varias capas faltantes. Foto: Sina Weibo

Las fotos en las redes sociales, que también han sido noticia, muestran el momento en que decide sacrificar el cabello de su hija para liberarla, donde depués muestra la gran bola de pelo con los juguetes enroscados.

Una imagen de "después" también mostró que el cabello de la niña ahora faltaba por algunas capas, pero la madre cree que volverá a crecer bien.