Le pagaron la deuda con un mensaje indignante en billete

Una mujer expresó su indignación en redes sociales tras recibir el pago por su trabajo que le debían desde el pasado mes de febrero. No bastante con la grosería de hacerla esperar tanto tiempo, la persona le dejó un desagradable mensaje y con dedicatoria en uno de los billetes.

Emilce decidió no quedarse callada y compartir el mensaje en redes sociales, en ella se observa el billete con un mensaje que dice “Para Emilce, no olvidar” y posteriormente, “Que no j#$%”. El pago fue cubierto después de meses y al deudor le molestó que ella exigiera el dinero.

La mujer cuenta que trabajaba cuidando a una bebé por necesidad, que necesitaba el dinero, pero al pedir un aumento, los patrones no pudieron dárselo y el pasado mes de febrero la despidieron, sin pagar lo que le debían. Fue cuatro meses después cuando finalmente la mujer recibió el pago con el desagradable mensaje.