VIDEO Mexicano dice que lo "embrujaron" para que no trabajara

Un mexicano compartió a través de las redes sociales que pasa por un momento muy difícil de su vida; pues asegura que alguien lo embrujó para quitarle las energías para que no pudiera trabajar.

En su cuenta personal de Facebook, el hombre aseguró que con el fuerte hechizo han disminuido las ganas de trabajar, y que lleva tres días sin presentarse en su trabajo. Además, contó que le dijeron que estaba embrujado.

”Me dijeron que estoy embrujado para no trabajar y yo siento en el pecho que sí es algo malo, que me están embrujando”, comienza el video que se ha hecho viral.

El mexicano indica que no tiene fuerzas para poder cumplir con sus compromisos ya que no tiene ganas de ir a su trabajo ni mañana, ni pasado ni el sábado.

"Es un hechizo muy fuerte que me están haciendo, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre", se queja el adulto mientras que pide ayuda a sus seguidores para encontrar una solución a su problema.

incluso ha ganado millones de “me gusta”, se trata de una broma del

blogger

Afortunadamente solo se trata Aunque el video ha causado un revuelo en las redes sociales e"Chaparro Chuacheneger", que se dedica a publicar este tipo de contenidos.