La emotiva carta de un niño de 7 años que mandó a su papá al cielo

Reino Unido.- Un niño de siete años ha conmovido en las redes sociales y un cartero se ha llevado la admiración de los internautas, luego de que el pequeño le pidiera que le entregara una carta a su padre que está en el cielo.

Jase le escribió un mensaje a su padre por su cumpleaños y le pidió al cartero hacerle llegar la carta a su papá.

"Señor cartero, ¿puede enviar esta carta a mi padre al cielo?", fueron las conmovedoras palabras del menor Jase, por lo que el adulto no se pudo negar a tal petición.

El niño le pidió al cartero llevar la carta a su padre al cielo. Foto ilustrativa Pixnio

Tras unos días de que el pequeño mandó la carta a su padre, el mensajero le respondió.

"Querido Jase. Tu padre ha recibido la carta. Ha sido un viaje difícil porque había que evitar estrellas y otros objetos en el espacio hasta el cielo, pero ha sido un éxito", respondió.

Luego de que la madre del pequeño Jase, Teri Copland se percatara de la noble acción del cartero compartió en las redes sociales un emotivo mensaje de agradecimiento hacia el adulto.

"Hace unos días mi hijo de siete años escribió esta carta a su padre, que está en el cielo, y hoy hemos recibido una bonita respuesta del cartero", explica Teri. "Está muy emocionado sabiendo que su padre ha recibido la carta", publicó la madre en su perfil de Facebook.

Al agradecerle su gesto Teri también le indicó al cartero que no tenía por qué haberlo hecho y que pudo haberlo ignorado pero no fue así.

"No tenías que hacer este esfuerzo, podrías haber ignorado la carta, pero el hecho de que te esforzaras en que un niño que no conoces es precioso", dice. "Me has hecho recuperar la fe en la humanidad. Muchas gracias, de verdad que supone muchísimo para él".