¡Milagro! Niño sobrevive tras atravesarse el cráneo con un palo

Harrisonville, Mo.- Un niño de 10 años de Missouri se está recuperando después de que fue atacado por insectos y cayó de un árbol, aterrizando en un pincho de carne (palo con pedazos de carne conocido como brochetas) que le penetró en el cráneo desde la cara hasta la parte posterior de la cabeza.

Pero milagrosamente, ahí fue donde terminó la mala suerte de Xavier Cunningham. El pincho había pasado por alto por completo el ojo, el cerebro, la médula espinal y los grandes vasos sanguíneos de Xavier, informa The Kansas City Star.

La angustiosa experiencia de Xavier comenzó el sábado por la tarde cuando avispas lo atacaron en una casa en el árbol de su casa en Harrisonville, a unas 56 millas (35 millas) al sur de Kansas City. Cayó al suelo y comenzó a gritar. Su madre, Gabrielle Miller, corrió a ayudarlo. Su cráneo estaba perforado de adelante hacia atrás con medio metro de broche aún sobresaliendo de su cara.

Miller trató de tranquilizar a su hijo, quien le dijo "Me estoy muriendo, mamá" mientras corrían al hospital. Eventualmente fue transferido al Hospital de la Universidad de Kansas, donde el director de neurocirugía endovascular Koji Ebersole evaluó la herida.

"No se puede dibujar mejor", dijo Ebersole. "Fue uno en un millón para pasar 5 o 6 pulgadas a través de la parte frontal de la cara hacia atrás y no haber golpeado estas cosas".

No hubo sangrado activo, lo que permitió que el hospital tuviera tiempo para contratar personal para una cirugía de remoción el domingo por la mañana, lo que se complicó por el hecho de que el pincho no era redondo. Debido a que era cuadrado, con bordes afilados, tendría que salir perfectamente recto. Torcerlo podría causar lesiones severas adicionales.

"Milagroso" sería una palabra apropiada para describir lo que sucedió, dijo Ebersole.

Los médicos creen que Xavier podría recuperarse por completo.

"No he visto nada que haya pasado a esa profundidad en una situación que fue sobrevivible, y mucho menos en una en la que pensamos que la recuperación estará casi completa si no completa", dijo.