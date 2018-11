Se cansó de las mentiras de su novio y lo publicó en las redes

Argentina.- Un hombre argentino llamado Marcelo dejó su celular en casa de su novia. No se imaginó que, tras su descuido, la historia de su relación se volvería viral pues, después revisar sus conversaciones, ella publicó videos desde la cuenta de Instagram de él para contar a sus seguidores lo infiel que resultó ser.

Los videos rápidamente se viralizaron, y la historia del "pobre Marcelo" es conocido ahora nacionalmente.

Resulta que Marcelo durmió con ella y, al partir al trabajo, dejó su celular en su casa. La mujer revisó los chats en el móvil, donde encontró fotos que enviaban otras chicas a su novio.

“Le revisé todas las conversaciones y este p... hijo de p... La verdad no lo puedo creer. He encontrado fotos de pij..., tetas de las minas [chicas] que le envían. La verdad Marcelo yo no lo puedo creer”, dijo furiosa la mujer, que aseguró que llevaban dos años de novios.